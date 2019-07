Abbonamenti: code al punto vendita di Moena. Oggi il dato ufficiale

La Nazione fa il punto sugli abbonamenti:

L’arrivo di Rocco Commisso ha riacceso l’entusiasmo e le code ai vari punti vendita (in particolare in zona stadio) non accennano a diminuire. Basta passare al mattino, qualche minuto prima dell’apertura delle saracinesche delle biglietterie. E anche a Moena, in questa prima settimana di ritiro, sono stati diversi i tagliandi staccati. Siamo ben oltre i 5000 della passata settimana, ma i numeri ufficiali li comunicherà la Fiorentina nella giornata di oggi.