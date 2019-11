A Verona inizia il ciclo 3 per la Fiorentina: cinque sfide e la Coppa Italia prima di Natale

Il Corriere dello Sport analizza il prossimo periodo di partire della Fiorentina e guarda quelli passati, scanditi dalle pause per le nazionali. Nel primo ciclo la squadra ha totalizzato undici punti, nel secondo cinque. Adesso se la vedrà con Verona, Lecce, Torino, Inter e Roma e pure contro il Cittadella in Coppa Italia. La viola deve premere forte sull’acceleratore per accumulare punti in classifica e provare ad andare avanti nella coppa nazionale, strada per raggiungere l’Europa e per provare ad alzare un trofeo.