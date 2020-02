A Udine senza pubblico, Fiorentina in attesa dell’ufficialità. E i precedenti sorridono ai viola

Ormai è quasi certo: la Fiorentina giocherà a porte chiuse la sfida di Udine. Non solo per i tifosi, ma anche per i cronisti, eccezion fatta per i bordocampisti e per i cameramen (fatto, questo, che ha scatenato non poche polemiche da parte della stampa sportiva). Intanto la Fiorentina ha potuto prenotare un volo charter dopo l’ok della Lega, e si prepara ad affrontare la partita contro i bianconeri con uno stato d’animo migliore rispetto a quello che imponeva la Sampdoria appena due settimane fa. L’Udinese è meno tranquilla e vede il match con occhi più impauriti, per questo non vorrebbe rinunciare alla spinta dei tifosi. Tra l’altro, la storia dice che la Fiorentina vanta tre vittorie su quattro in incontri senza pubblico (unica sconfitta nel 2013 a Cagliari). Lo scrive La Nazione.