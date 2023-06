A Praga la “guerra” di Italiano: Kouamè potrà essere decisivo

Il Corriere dello Sport si sofferma nuovamente su Kouamè. L'attaccante ex Genoa potrebbe partire dall'inizio, come scendere in campo dopo, ma non importante. La sua presenza sarà decisiva. Intanto, i numeri dicono che ha segnato sì “soltanto” 5 gol (4 in campionato e 1 in Conference League) in 41 partite nelle tre competizioni affrontate dalla squadra viola, ma ci sono anche 8 assist dentro un minutaggio che è spesso stato condizionato dal dentro-fuori e da una discontinuità di impiego che non possono non avere avuto un effetto. Cinque gol e otto assist rimangono a dare un peso effettivo all’annata al di là del giudizio complessivo e, comunque, adesso quello che è stato non conta davvero più. A Praga, Italiano giocherà la gara della vita, una vera e propria guerra. Sicuramente, con un Kouamè in più al suo fianco