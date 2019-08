A mercato chiuso si cercherà il rinnovo di Federico Chiesa

Voci, silenzi, previsioni. Federico Chiesa, però, rimarrà alla Fiorentina. Il contratto del calciatore scade nel 2022 e pubblicamente esso non ha mai dichiarato di non voler rispettare l’attuale durata. E, come aggiunge Il Corriere dello Sport, al termine del mercato estivo, le parti potrebbero sedersi e contrattare un nuovo accordo. Nelle ultime settimane era emersa la possibilità di prolungamento fino al 2024 dal valore di tre milioni di euro netti a stagione.

*****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A

– TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE