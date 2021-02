A Marassi per rompere il tabù: Fiorentina mai vittoriosa alle 15 in stagione

La Nazione evidenzia come alla Fiorentina manchi la vittoria nelle gare giocate alle 15 in questa stagione: su sette partite, ancora nessun successo. L’inizio di 2021 ha riservato ai viola nove gol subiti e appena due fatti in trasferta, e in generale un solo successo esterno fino ad ora in campionato è un bottino non invidiabile. La gara in casa della Samp, ultimamente favorevole ai gigliati, sembra l’occasione per provare ad invertire la tendenza e regalare a Prandelli la vittoria numero 100 sulla panchina della Fiorentina.

