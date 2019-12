A gennaio cambia l’attacco: la Roma apre per Kalinic, Pradè vuole anche un esterno

Su La Nazione si parla di come può cambiare l’attacco della Fiorentina durante il mercato di gennaio. La Roma è pronta a parlare di Nikola Kalinic, magari in parallelo con l’operazione Florenzi: prestito con diritto di riscatto. Per il centravanti occhio a Zaza: il Torino vuole titolo definitivo o prestito semestrale con obbligo di riscatto. Quanto a Cutrone, il Wolverhampton non tratta per meno di 15 milioni. Pradè cerca un esterno per il presente (vedi alla voce colmare lo spazio lasciato da Ribery) e per il futuro: ieri sera nuovo tentativo per Politano, chiesto Berardi al Sassuolo.