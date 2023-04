A Firenze interessa solo la finale: tutto sulle spalle di Nico Gonzalez e Cabral

Il Tirreno si sofferma sugli uomini che potrebbero decidere la semifinale di domani sera contro al Cremonese. A Firenze e ai tifosi viola non interessa nient'altro che la finale, che quindi diventa l'obiettivo numero uno. Per questo motivo, Italiano è pronto ad affidare il peso dell'attacco viola a quei giocatori che decisero l'andata: Nico Gonzalez e Cabral. Il brasiliano ha una voglia matta di festeggiare il 25esimo compleanno (ieri) e per lui esiste un solo modo, facendo uno o più gol, arrotondando così il bottino che al momento è di 15 fra Serie A e coppe. Nico Gonzalez domenica a Monza è rimasto in panchina perché non al meglio per qualche acciacco e i 4 punti di sutura rimediati contro il Lech Poznan, ma non vede l'ora di ributtarsi nella mischia e arrivare magari in doppia cifra visto che fin qui è andato a segno 9 volte considerando tutte le competizioni. Non solo: sia lui che Cabral hanno segnato pure nei preliminari di Conference, in agosto contro il Twente, cosa che li rende gli unici viola ad aver fatto centro davvero in tutte le occasioni.