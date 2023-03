A Cremona prove di… coppa. Ma vietato sottovalutare l’impegno

La Fiorentina oggi impegnata in quel di Cremona fa le prove generali della Coppa Italia, ma non deve sottovalutare l'impegno

Guai a pensare che sia solo una partita di campionato, Cremonese-Fiorentina è molto di più. Oggi pomeriggio alle ore 15.00, allo Zini è in palio una vittoria che servirebbe per dare grande continuità a una squadra che è stata capace di dare ritmo e ossigeno a una classifica che è tornata a farsi interessante. Tradotto: numeri alla mano le vittorie con Verona e Milan hanno certificato che arrivare all'Europa attraverso il campionato è più che possibile. Ma non solo, c'è anche la terza gara in una settimana, una trappola per chiunque: dovrà essere bravo Italiano a toccare le corde giuste anche nella formazione.