A centrocampo è Duncan la prima scelta, Meite alternativa. Bonifazi per la difesa

Su Stadio troviamo il pezzo dedicato alle trattative viola “extra-attacco”. Piace da tempo Kevin Bonifazi (SCHEDA), impiegato col contagocce nel Torino. la Fiorentina ha già fatto recapitare la propria offerta al club granata. Si attendono risposte. A centrocampo resta forte la candidatura di Alfred Duncan (SCHEDA), che Iachini conosce dai tempi di Sassuolo. Non sarà facile convincere la società neroverde a stagione in corso, ma si farà di tutto per cercare di arrivare alla meta. Soualiho Meité (SCHEDA), anche lui – come Bonifazi – del Torino, arriverebbe in subordine per via della sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni. Infine le uscite: va trovata una sistemazione a Valentin Eysseric e Sebastian Cristoforo, ma soprattutto ai due giocatori viola finiti ai margini: Bryan Dabo e Cyril Thereau.