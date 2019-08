A centrocampo attenzione anche su Demme e Berge. I due nomi per l’attacco viola

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Erick Pulgar non chiude il mercato a centrocampo della Fiorentina. L’attenzione su Demme (SCHEDA) e su Berge (SCHEDA) resta. Se arrivasse un’offerta giusta Pradè potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Benassi. Ora lo staff è pronto a dare l’assalto a un attaccante. Anche in questo caso sperando di poter piazzare Simeone. Llorente (SCHEDA) resta una buona opzione ma attenti anche a Pedro (LE ULTIME SUL BRASILIANO) del Fluminense.