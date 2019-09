Montella e la vittoria che manca da troppo tempo, a Bergamo sarà battaglia vera

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la vittoria in campionato per la Fiorentina manca da ben 17 partite. Sono sette i mesi trascorsi dall’ultima gioia, la gara vinta contro la Spal a Ferrara il 17 Febbraio scorso per 4-1, con annesse polemiche arbitrali. In seguito soltanto momenti negativi, 10 sconfitte e 7 pareggi che hanno portato all’esonero di Pioli e la venuta, non molto fortunata in termini di risultati, di Vincenzo Montella. Adesso tuttavia è il momento del riscatto. C’è aria di rivincita in città e gli stessi giocatori sono arrabbiati per questa situazione di classifica che non rispecchia le prestazioni sportive.

