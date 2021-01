77 giorni dopo, il 77 viola propizia il gol-vittoria in casa. un 1-0 che persa un quintale

Il Corriere Fiorentino sottolinea come la vittoria in casa mancasse da 77 giorni, come il numero di maglia di Callejon che questa vittoria l’ha propiziata con il suo assist. L’1-0, si legge, pesa un quintale, perché dagli altri campi interessati dalla lotta per non retrocedere sono arrivate soltanto buone notizie. Stavolta la Fiorentina non si è fatta male da sola e ha portato a casa il risultato, per la gioia di Prandelli che aveva assicurato di voler vincere ad ogni condizione.

Vlahovic, una medaglia per Prandelli: Commisso non ha più bisogno della punta