50 anni di Fiona May: la Fiorentina le regala una maglia speciale

Domenica sera allo stadio a vedere la partita tra Fiorentina e Inter c’era la campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, che vive a Firenze. L’ex lunghista ha pubblicato una foto su Facebook che ritrae una maglia della Fiorentina col numero 50. Infatti l’atleta compiva 50 anni il 12 dicembre e questo è stato il regalo della Fiorentina per il suo compleanno. Fiona May ha da sempre detto di essere una grande tifosa della Fiorentina, e la società viola ha ricambiato questa fedeltà con una maglia personalizzata. Lo scrive La Nazione.