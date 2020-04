5 sostituzioni, centri sportivi sanificati e test sierologici: il calcio italiano lavora per la ripresa

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sull’obiettivo della federazione italiana, la ripartenza del campionato. Molti club hanno già acquistato tamponi a proprie spese, ma entreranno in gioco anche i test sierologici. Entro il fine settimana, forse qualche giorno in più, sarà pronto il documento della Figc che sarà girato ai ministri Speranza e Spadafora prima di essere inoltrato alle altre federazioni: sarà il sunto delle regole necessarie per ripartire. I centri sportivi dovranno essere sanificati, ma non tutte le società potranno permettersi di fare un ritiro continuativo con le squadre nella struttura. Per questi chi entra e chi esce sarà sempre controllato. Infine l’Ifab potrebbe accogliere la regola temporanea delle cinque sostituzioni in questo momento di emergenza. Altri dettagli sul giornale in edicola.