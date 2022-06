40 anni dal “terzo scudetto”, il Museo Fiorentina lo celebra come gli altri due

Quello del 16 maggio 1982 rimarrà un giorno storico, comunque lo si voglia intendere

Tra le tante iniziative andate in scena e in onda in occasione dei 40 anni dal secondo posto del 1981-82, La Nazione sottolinea quella del Museo Fiorentina che ha realizzato un volume dedicato a quella stagione. "Un accurato lavoro della Commissione storia del museo, analogo a quelli fatti per i campioni d’Italia 1955-56 e 1968-69 proprio a significare che Firenze quello scudetto lo ritiene suo, vinto, al di là dell’assurdo annullamento del gol di Graziani a Cagliari e del metro generoso con cui venne giudicata una gomitata di Brio a Borghi nell’area juventina a Catanzaro. Il libro racconta tappa per tappa una stagione esaltante, ma anche drammatica (il grave infortunio di Antognoni in Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981) e rende onore con schede e interviste ai giocatori di quella bella Fiorentina della famiglia Pontello".