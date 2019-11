4-3-3, è la volta buona? Tutti i dubbi di Montella

Montella deve venire a capo dei dubbi che gli si presentano in vista della gara col Parma: continuare con il 3-5-2 o virare sul 4-3-3? Secondo Stadio, questa può essere la volta buona per vedere la difesa a quattro. Difesa dove agirà a destra Venuti, nonostante il recupero di Lirola: l’italiano è naturalmente più in forma e dovrebbe essere preferito. Così come dovrebbe essere preferito Ranieri a Ceccherini, per questione di piede, mancino. Non tramonta comunque l’ipotesi che prevede Ceccherini e Ranieri in campo assieme con Milenkovic a fare il Pezzella della situazione.

In ogni caso, i tre a centrocampo saranno gli stessi. E davanti? Ghezzal pare proprio poter esordire da titolare, Chiesa è sicuro del posto mentre Boateng va verso un’altra occasione dal primo minuto.