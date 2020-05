14 anni senza bomber: da Toni in poi il declino dell’attacco viola

Questa mattina sul Corriere Dello Sport troviamo una statistica legata al reparto offensivo viola. Un dato non certo entusiasmante, ma che ha contribuito a fotografare la Fiorentina degli ultimi anni. Sono infatti già passati 14 anni da quel fatidico 2005/’06, anno in cui Luca Toni si prese tutto: capocannoniere della Serie A con 31 gol e titolo mondiale in azzurro. Da allora niente più viola in ogni classifica cannonieri e se pensiamo che il titolo è stato spesso diviso anche fra squadre non di primissima fascia (Samp, Toro e Verona per citarne alcune) il dato è ancora più netto. Ben 14 anni non solo senza un Re dei bomber, ma nemmeno mai uno fra i primi tre: ad essersi soltanto avvicinati sono stati Mutu, Gilardino e Pepito Rossi, ma per il resto la distanza è stata siderale.

È spesso mancato un bomber degno di questo nome, anche nella contemporaneità, con il reparto offensivo della Fiorentina che ha sempre più o meno rispecchiato la posizione nella classifica cannonieri: ad esempio lo scorso anno Benassi – miglior marcatore viola – è arrivato 28° e sappiamo bene come fu la stagione… La speranza oggi ricade sul futuro: Vlahovic in primis, ma anche Chiesa, Kouamé e Cutrone con una giovinezza che potrà dare frutti, magari più in là. Con la speranza di non dover aspettare ancora molto.