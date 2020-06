11 partite decisive: Cutrone si gioca il futuro nel finale di stagione

La Nazione si concentra anche su Patrick Cutrone. L’intesa tra Fiorentina e Wolverhampton complica l’eventuale situazione. I club alla fine hanno trovato una quadra che dovrebbe mettere al sicuro l’investimento di entrambe le parti. Non un accordo facile. Per 18 mesi, dunque, l’ex Milan resterà a Firenze (prestito di 3 milioni versato in una unica soluzione). Poi al termine del periodo la somma – obbligata – da versare nelle casse inglesi sarà di circa 16 milioni. Poi nell’accordo è stata aggiunta la possibilità da parte dei Wolwes di esercitare la recompra anche prima della scadenza. Contro ’riscatto’ che la Fiorentina potrà compiere entro cinque giorni. In altre parole una ’contro’ recompra. Questo nero su bianco. E’ chiaro che poi il rendimento sul campo potrebbe rimescolare tutte le carte ed ecco che per questo motivo torna in ballo Belotti.