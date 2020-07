WeRunTogether – anche la Fiorentina partecipa, all’asta la maglia di Castrovilli

Le grandi della Serie A scendono in campo con We Run Together. All’asta benefica organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio, da oggi fino al 17 luglio sulla piattaforma CharityStars.com sarà possibile trovare le maglie autografate delle grandi squadre della Serie A. Tutti in campo per sostenere la raccolta fondi lanciata da Papa Francesco, a favore del personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Dopo l’ex capitano della Roma Francesco Totti, hanno aderito a ‘We Run Together’ anche Juventus, Lazio, Inter, Roma, Napoli, Milan, Fiorentina e Brescia (RaiSport).