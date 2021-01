E’ sicuramente l’uomo del momento in casa viola, e non solo per i sette gol segnati fin qui. Con l’arrivo di Cesare Prandelli, Dusan Vlahovic si è preso la maglia da titolare, segna ed è diventato un punto di riferimento. Sul rettangolo verde, ma anche nello spogliatoio. Sotto il suo post condiviso su Instagram per festeggiare l’importante vittoria ottenuta contro il Crotone: anche Ribery e Kouame, tra i commenti, gradiscono.