Vlahovic e l’esultanza: “Testa di c**? Iachini ha ragione”. Poi ribadisce: “Non è mancanza di rispetto”

Il giorno dopo Sampdoria-Fiorentina 1-5, insieme all’euforia per il ritorno alla vittoria dei viola, fa ancora un po’ rumore la questione dell’esultanza di Vlahovic. Nel post partita Beppe Iachini ha detto: “Lui mi ha detto che non era rivolta ai tifosi della Samp e anche io ho avuto quella impressione. Ma gli ho detto che era una testa di c** se l’aveva fatto”. Una frase che è diventata virale sui social e che lo stesso Vlahovic ha commentato, scrivendo: “ha ragione”

Qualche minuto più tardi il giovane attaccante ha voluto però ribadire il concetto con un nuovo post su instagram: “Non è mancanza di rispetto” ha scritto Vlahovic, mostrando una serie di esultanze identiche in altre partite.