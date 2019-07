VIDEO – Una delegazione della Fiorentina alla House of Soccer di Charlotte

Come riporta il profilo Instagram del Pentasport di Radio Bruno, nella serata americana una delegazione della Fiorentina è stata protagonista a Charlotte della House of Soccer. Simeone, Biraghi, Milenkovic e Benassi sono saliti sul palco insieme a Giancarlo Antognoni e al giocatore di football americano Tre Boston. Un pomeriggio “diverso” per alcuni viola che stanotte sfideranno a Charlotte l’Arsenal