Pedro fa due su due, e dopo aver segnato pochi giorni fa con il Venezuela si ripete anche con il Giappone. Il rigore del 2-3 però non consente ai verdeoro Under 23 di battere il Giappone. Nel complesso però, la sosta per le Nazionali ha consentito all’ex Flamengo di trovare minuti, fiducia e gol. In attesa del debutto ufficiale in maglia viola, l’attaccante ha messo benzina nelle gambe per scalare le gerarchie di Montella