VIDEO – La Fiorentina ricorda Socrates, il dottore democratico col vizio del fumo

Ricorrenza importante in casa Fiorentina: oggi, 66 anni fa, nasceva Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, meglio noto come Socrates, il dottore. Difensore brasiliano tra gli artefici della democrazia corinthiana, Socrates indossò la maglia viola solamente nella stagione 1984/85 senza lasciare grandi segni dal punto di vista sportivo. Non riuscì ad ambientarsi nel calcio italiano, anche per uno stile di vita non esattamente ‘sportivo’, ma nonostante questo il legame con Firenze rimase vivo fino al 2011, anno della sua scomparsa. La Fiorentina ha voluto ricordarlo così sui social: