Firenze non è certo stata una tappa principale della carriera di Alessandro Diamanti. Che pure ha vestito la maglia viola in due (brevi) periodi diversi: prima nella Florentia Viola in C2 per poi tornare nella seconda parte della stagione 2014/15. Oggi il trequartista pratese compie 37 anni e la Fiorentina lo ha ricordato sui social con uno dei suoi gol. Alino, che oggi milita in Australia, ha ringraziato.