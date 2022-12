VIDEO – Kouamé è pronto a tornare: “Back to work”

La Fiorentina è tornata a lavorare sul campo questa settimana (qui il report di oggi). Alcuni calciatori, però, non sono ancora rientrati alla casa base per gli allenamenti. Christian Kouamé, che ha ricevuto un permesso fino a lunedì prossimo per gli impegni con la Costa d'Avorio, scalpita però per tornare ai Campini. Questo quanto emerge da un video condiviso sui suoi canali social in cui lavora in palestra con grande intensità.