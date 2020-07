Eterno, sempreverde, ancora oggi decisivo in campo con la maglia del suo Betis. Joaquìn spegne oggi 39 candeline, e nel giorno del suo compleanno la Fiorentina lo ricorda con il gol del 3-2 alla Juventus del 20 ottobre 2013, visto da un’altra prospettiva. Nei due anni a Firenze l’esterno andaluso – sebbene già un po’ in là con l’età – ha deliziato i tifosi viola con la sua classe e anche in quella partita fu grande protagonista della rimonta viola culminata con il 4-2 (e la tripletta) di Giuseppe Rossi.

