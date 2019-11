VIDEO – Fiorentina in partenza per Verona: sorrisi e buon umore a Campo di Marte

Morale alto, verso la sfida di domani contro l’Hellas (CLICCA QUI per le parole di Montella in sala stampa). La squadra viola – come testimoniano le immagini pubblicate da ACF sui propri canali social – è partita nel pomeriggio alla volta di Verona. Particolarmente sorridenti Vlahovic ed Eysseric, ma ad emergere è la positività di tutto il gruppo.