La vita di Daniel Niccolini è legata da sempre ai colori viola. Il vice di Vincenzo Italiano è stato giocatore della Florentia Viola in C2, è il figlio di uno degli (ex) osservatori storici della società gigliata e adesso siede al fianco del tecnico viola in panchina. Il giorno dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia è ancora tanta, e ha affidato a Facebook il suo pensiero: