Seduta tecnico tattica al Franchi. Assente Ribery, l’Inter si allontana

Allenamento pomeridiano in corso per la Fiorentina agli ordini di Vincenzo Montella, che ha deciso di far allenare la squadra sul prato del Franchi per “saggiare” il campo in vista della sfida di domenica contro l’Inter. Non è con il gruppo Franck Ribery, come si intravede dalle immagini apparse sul profilo Twitter viola, che continua ad allenarsi a parte: si allontana dunque il suo rientro contro i nerazzurri. Solo palestra per il francese quando mancano poco più di 72 ore al match. La sua presenza è tutt’altro che scontata…