Verso il Qatar, Nico si allena e posa con tre compagni della Serie A (FOTO)

Si avvicina sempre di più l'inizio dei Mondiali in Qatar che vedrà tra le nazionali più attese l'Argentina di cui fa parte il viola Nico Gonzalez. Sui social ufficiali della Seleccion possiamo trovare alcune foto dell'allenamento odierno tra le quali vediamo anche l'esterno viola che per l'occasione ha posato insieme a tre suoi compagni provenienti dalla Serie A come Dybala, Correa e Lautaro Martinez. Di seguito la foto: