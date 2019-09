Veretout e le bimbe cresciute a Firenze: sulla maglia scrivono “babbo”…

I due anni vissuti a Firenze sono destinati a lasciare il segno in Jordan Veretout e la sua famiglia. Sebbene infatti il centrocampista non abbia imparato granchè la lingua italiana (tanto da rispondere in francese alla presentazione come nuovo giocatore della Roma), le sue bambine hanno assimilato alcuni termini tipicamente toscani. In primis l’appellativo “babbo” che Veretout e la moglie Sabrina hanno fatto stampare sulle loro magliette personalizzate. Giallorosse ovviamente. Ecco l’immagine estrapolata da una instagram story.