Udinese primo vero esame della stagione. Fiorentina obbligata a fare la partita

Il primo vero esame della stagione, per capire se dopo aver mosso i primi passi la Fiorentina è già in grado di correre. Esordisce così il Corriere Fiorentino in edicola stamani, con i viola che devono dare seguito ai quattro risultati utili consecutivi ma per la prima volta in stagione partono con l’obbligo di fare la partita. Pochi dubbi di formazione, con Milenkovic che stringerà i denti e se non dovesse farcela è pronto Ranieri. A gara in corso invece ci potrà essere spazio per chi finora si è visto poco in campo, perché la gestione della panchina è fondamentale, come “pianticelle da innaffiare regolarmente”.