La gioia di Kouamé: “Finalmente in campo. Dopo il k.o. sono cresciuto come uomo”

La felicità dopo una lunga, lunghissima attesa. Non sarà una domenica qualunque per Christian Kouamé, al ritorno tra i convocati dopo il grave infortunio al ginocchio subito a novembre. Questo il pensiero dell’attaccante viola su Instagram: “Sono passati 235 giorni, quasi 8 mesi, da quel 12 novembre. L’infortunio, il dolore, l’operazione e la lunga riabilitazione. A gennaio il trasferimento alla Fiorentina. Poi finalmente di nuovo il campo, il pallone. E oggi l’enorme gioia di leggere il mio nome nella lista dei convocati. 235 giorni, quasi 8 mesi, in cui sono cresciuto come uomo. Adesso però posso pensare solo a rimettere le mie scarpe da calcio e a tornare a giocare”.