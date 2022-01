Torreira: “La strada è ancora lunga, ma punto importante. Torneremo a vincere”

Il centrocampista viola: "La squadra ha cercato la vittoria per tutta la partita, ma non siamo stati in grado di trasformale le occasioni create"

Redazione VN

Il centrocampista viola Lucas Torreira ha affidato a Instagram il commento del pareggio per 1-1 contro il Cagliari: "Il risultato non era quello che volevamo ma siamo riusciti a ottenere un punto importante. La squadra ha cercato la vittoria per tutta la partita, ma non siamo stati in grado di convertire tutte le possibilità generate".

Torreira conclude: "La strada è lunga. Attendiamo con impazienza la prossima partita con grande entusiasmo e sapendo che torneremo alla vittoria".