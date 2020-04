Terracciano senza parole: “I miei vicini sapendo che fossi solo hanno condiviso il loro pranzo pasquale con me”

Ecco le parole con cui Pietro Terracciano ha mostrato la sua gioia attraverso i social network in un periodo molto difficile per il portiere viola, lontano dalla famiglia: “Nell’augurare Buona Pasqua a tutti,voglio condividere con tutti voi un gesto bellissimo da parte dei miei amici vicini di casa.Sapendo che oggi fossi solo hanno pensato di condividere il loro pranzo Pasquale con me,ovviamente lasciandomi senza parole,non vi ringrazierò mai abbastanza solo per il fatto di avermi fatto sentire un po’ meno solo oggi.Questi sono i gesti che fanno bene al cuore e che mi danno la forza di dire ai miei figli “Tranquilli,andrà tutto bene”