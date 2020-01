Superstar Salah: la sua statua sarà esposta al Museo delle Cere

Campione d’Europa in carica con il Liverpool, quinto all’ultimo Pallone d’Oro, Mohamed Salah è ormai uno dei giocatori più importanti al mondo. Tanto che sarà presto realizzata una statua in suo onore per il celebre Museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra. Prima di lui, giusto per intendersi, era capitato lo stesso a Steven Gerrard, leggenda dei Reds. L’ex attaccante della Fiorentina ha postato su twitter il backstage dell’opera mentre gli vengono prese le misure. La statua dovrebbe essere pronta tra qualche mese.