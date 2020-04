Stipendi, avv. Grassani: “Si rischia futuro costellato da contenziosi”

E’ acceso il dibattito sul taglio degli stipendi. Su questa tema l’avvocato del Napoli Mattia Grassani si è espresso così a TMW Radio:

Purtroppo questo accordo ha già trovato forti dissensi dalle diverse associazioni di categoria, a partire dai calciatori e dagli allenatori. Quello che attende il calcio sul fronte stipendi, in un momento così emergenziale, non sarà facile. La posizione della Lega, anche dal punto di vista giuridico, è ineccepibile. In caso di mancata ripresa del campionato, questi mesi sono come non lavorati, quindi non vanno retribuiti. Ci sarà quindi una riduzione del 50% dei compensi dei mesi in causa. La reazione delle associazioni di categoria è stata forte, anche come approccio. C’è stato un respingimento al mittente, senza neanche un’apertura per una controproposta. Il rischio è che il futuro possa essere costellato da contenziosi e cause che non fanno bene ad un calcio già così disastrato.