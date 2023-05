SONDAGGIO IG – Vi piace la nuova maglia? Ecco il pensiero del popolo viola

Attraverso le storie della pagina Instagram vi abbiamo chiesto se vi piacesse o meno la nuova maglia della Fiorentina (TUTTI I DETTAGLI SVELATI DA KAPPA). Dai risultati del nostro sondaggio emerge che, sebbene non ci sia una corrente che prevalga nettamente sull'altra, prevale lo scetticismo da parte del popolo gigliato. Per adesso sono, infatti, ben 1160 i voti a favore del "no" (53%), contro i 1044 del "sì" (47%). Se vuoi partecipare anche tu al nostro sondaggio, clicca sul link per accedere alle stories del nostro profilo