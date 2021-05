Scanzi: “Gattuso a Firenze potrebbe diventare un idolo totale. Se lo merita”

La notizia di Gennaro Gattuso allenatore della Fiorentina ha suscitato emozioni anche nei tifosi di altre squadre: il pensiero di Scanzi

Ha mancato di un soffio la qualificazione in Champions League tanto col Milan quanto col Napoli. In entrambi i casi con un mix, assai raro, di errori e sfiga.

Per molti Gattuso non è un buon allenatore. Può essere. Per me era e resta un uomo a cui voglio bene. E che stimo oltremodo. Vero, sanguigno, libero: ad averne, di persone così.