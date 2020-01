Saponara, dolore per Bryant e il ricordo di Astori: “Eravate giovani, belli e forti”

Il post di Riccardo Saponara, giocatore viola in prestito al Lecce, sulla scomparsa di Kobe Bryant.

Eravate belli, giovani, forti.

Eppure, tutti siamo vincibili.

La fine è proprio lì, dietro l’angolo, ci aspetta subdolamente e ineluttabilmente.

Voglio che le vostre storie siano per me promemoria.

Il percorso è breve ed io non voglio perdere tempo tergiversando.

Voglio osare con rischio e azzardo, talvolta sbagliando ma sicuramente provando, così impedendo a contesti costrittivi o apparenti auto-limitazioni di privarmi delle gioie e scoperte che questo viaggio, più o meno lungo, mi può dare.

“Kobe is blessed.”