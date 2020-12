Roma, lo sfogo di Pellegrini: “Falliti, continuate pure ad insultare”. Poi le scuse

Lo 0-0 dell’Olimpico fra Roma e Sassuolo non è stato memorabile per Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio dopo un’entrataccia di Obiang. Nel postpartita il centrocampista, evidentemente infastidito dalle critiche, ha postato questa storia:

Seguita poi da un’altra in cui chiede scusa per il termine utilizzato. “Non era per chi critica sportivamente, ma per chi insulta. Siamo uomini, oltre che calciatori”.

