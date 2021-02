“Player of the month”: i tifosi confermano Vlahovic: “Promesse? La maglia sempre sudata”

Dusan Vlahovic premiato come il miglior giocatore del mese di gennaio della Fiorentina. Il centravanti serbo ha infatti bissato il successo già ottenuto a dicembre, nelle preferenze dei tifosi. Queste le parole del numero nove gigliato al sito ufficiale dei viola, nel ricevere il secondo riconoscimento consecutivo:

Come sempre ringrazio i tifosi che hanno votato per me, per la fiducia. Spero di portare loro tante gioie. Dobbiamo fare bene tutti insieme, da squadra. Perché altrimenti non potremmo raggiungere nessun risultato. Dobbiamo continuare a lavorare e fare il nostro meglio. Una promessa ai tifosi? Che darò il mio massimo, il 200%. Qualche volta andrà meglio, altre meno. Però uscirò sempre dal campo con la maglia sudata, per la Fiorentina. Spero di fare tanti goal, regalare qualche gioia in più ai nostri tifosi. Con la Sampdoria servirà tanta grinta, sarà una partita molto importante per noi e ci proveremo, dando tutto per portare a Firenze i tre punti.