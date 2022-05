Oggi 73° anniversario della tragedia di Superga. ACF omaggia il Grande Torino

Il tributo della società gigliata

Sono passati 73 anni da quel drammatico 4 maggio 1949. Giornata in cui l'aeroplano che portava a bordo una delle squadre più incredibili dell'intera storia del gioco - fuori rotta per assenza di visibilità e per il malfunzionamento dell'altimetro - si schiantava contro i muraglioni di sostegno del giardino posto sul retro della Basilica di Superga. 18 calciatori, 31 persone con staff tecnico, giornalisti ed equipaggio persero la vita.