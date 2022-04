Obiettivi, Meret nel mirino dei tifosi: “Inaffidabile. Caratterialmente non c’è”

Uragano di critiche social per l'obiettivo Viola

A lungo si è parlato di un interesse Viola per Alex Meret, portiere partenopeo. E proprio in questo momento, l'ex SPAL è finito al ecntro della polemica da parte dei tifosi napoletani. La piazza punta il dito sul classe '97 per l'incredibile errore che ha portato al momentaneo 2-2 firmato Empoli. Il nome di Meret è finito addirittura in trending topic su Twitter per i tantissimi commenti, alcuni fortemente disprezzabili, sulla sua prestazione.