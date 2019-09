Non solo calciatori, la Fiorentina in estate è intervenuta sul calciomercato anche a livello dirigenziale. Da inizio settembre a Firenze è arrivato Riccardo Nasuti, nuovo Digital Manager della società. Dopo 17 anni alla Roma, una nuova sfida, che come scrive il Corriere Fiorentino parte dal sito ufficiale viola: a breve ci saranno novità, ma comunque Rocco Commisso ha deciso di puntare molto sulla comunicazione, ambito che conosce bene. E la scelta di ricadere sull’uomo che ha contribuito a far diventare la società giallorossa una delle top in Italia in questo ambito non è casuale. I vari account social romanisti (nati nel 2011) adesso pubblicano in 13 lingue differenti. Il primo video realizzato, che ha aperto le porte a questa rivoluzione, fu di Francesco Totti su un lettino mentre faceva fisioterapia. La strategia viola è quella di aprirsi al pubblico, far interagire gli appassionati attraverso quiz e giochi, abbattendo le barriere tra calciatori e tifosi e creando engagement. Con l’arrivo di Ribery c’è stato un boom di seguaci, ora la Fiorentina proverà a cambiare marcia anche in questo ambito.