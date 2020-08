“Un episodio di gravità inaudita. L’indifferenza e la bestialità che hanno colpito Samantha non possono rimanere taciute. Le autorità vadano fino in fondo per chiarire l’accaduto e per individuare i responsabili, incluso chi ha mancato di soccorrere la ragazza”. Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella in riferimento all’episodio che ha coinvolto una ragazza fiorentina, che ha postato su Facebook un video in cui racconta di essere stata aggredita, alla Summer Suite di Firenze, dall’ex calciatore della Fiorentina Abdou Diakhate.