Nardella elogia Pezzella: “Non voleva farlo sapere, ha segnato un bel goal di solidarietà”

“Lui non voleva farlo sapere, ma poi la notizia ha iniziato a circolare. Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha voluto aiutare le famiglie bisognose di Firenze con i pacchi alimentari del Comune di Firenze. Un bel goal di solidarietà”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ringraziare il capitano viola per la sua iniziativa di solidarietà (LEGGI). Un gesto che la dice lunga sulla sensibilità e sullo spessore umano di Pezzella. Ora, insieme al resto dei compagni, il difensore della Fiorentina non vede l’ora di poter tornare in campo.