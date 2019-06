Muriel, il messaggio sui social: “Voglia di tornare più forte e migliore”

Il verdetto è arrivato nel pomeriggio: lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e due mesi di stop per Muriel, con il rischio concreto di faticare all’inizio della prossima stagione. L’Atalanta, come vi abbiamo riportato poche ore fa, si è subito mossa di conseguenza, intanto Luis, in attesa di sapere di più sul suo futuro, ringrazia via Instagram per gli auguri di pronta guarigione e afferma di voler tornare migliorato. Ecco il post: